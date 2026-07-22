Пошаговая инструкция от скорой помощи: как помочь человеку, лежащему на улице

В оперативный отдел скорой медицинской помощи Тюменской области поступил звонок: у остановки в канаве среди кустов лежал человек. Очевидец – женщина, гулявшая с ребенком – сообщила, что мужчина прилично одет, но на оклик не отвечает. Фельдшер принял вызов и направил бригаду незамедлительно. Медики прибыли на место через 11 минут. Мужчина был в сознании, но от осмотра и помощи отказался. Данные передали в полицию.

Этот случай стал поводом для медиков напомнить жителям Тюменской области, как правильно действовать, если вы обнаружили человека, лежащего на земле.

Первое – безопасность. Убедитесь, что вам ничего не угрожает. Если страшно действовать в одиночку – привлеките других прохожих.

Второе – проверьте сознание. Окликните человека, задайте простые вопросы, уточните, нужна ли ему помощь. Если человек не реагирует на оклик, отвечает невнятно, стонет или хрипит – немедленно набирайте 103. Если отказывается от помощи, ведет себя агрессивно, но видимых травм нет – звоните 102.

Третье – по возможности оставайтесь рядом до приезда специалистов. Если человек ушел до прибытия бригады – перезвоните по номеру 103 и отмените вызов. Если человек без сознания, но дышит и есть пульс – аккуратно поверните его на бок, чтобы избежать западания языка.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркнули, что своевременный звонок может спасти жизнь – что лучше перестраховаться и вызвать бригаду, чем пройти мимо.