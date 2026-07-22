Школа в Заводоуковске закрыла кадровый дефицит учителями из Казахстана

В Тюменской области продолжает работать программа добровольного переселения соотечественников. За шесть месяцев 2026 года в регион переехали 66 участников и 95 членов их семей – всего 161 человек. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Программа помогает закрывать вакансии, которые долгое время остаются невостребованными у местных жителей. В средней школе №2 Заводоуковска, например, не хватало педагогов. В 2025 году из Казахстана переехали трое соотечественников: Юлия и Людмила стали учителями начальных классов, Павел – учителем физкультуры. В этом году они официально вступили в программу и получили свидетельства участников. Их семьи теперь тоже имеют статус членов семей переселенцев.

Среди других профессий, которые в этом году заняли переехавшие, – повар, бригадир, слесарь, механизатор, машинист-обходчик. Всего же за время действия региональной подпрограммы, с 2013 года, Тюменская область приняла более 3,5 тысячи соотечественников и членов их семей. В 2025 году по программе переехали 125 человек.

Переселенцы получают от региона меры поддержки и помощь в интеграции. Программа позволяет сокращать дефицит кадров и укреплять экономический потенциал территорий. Как недавно отметил кабмин РФ, одобривший изменения в региональную программу, они должны повысить эффективность интеграции переехавших в экономику региона.