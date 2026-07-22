Участницы третьего потока тюменского проекта «Многодетная мама-предприниматель» презентуют бизнес-идеи экспертам

В Тюменской области проходит третий поток образовательного проекта «Многодетная мама-предприниматель». С 20 по 24 июля 18 женщин из Тюмени, Тобольска и Тюменского округа проходят обучение основам ведения бизнеса. Лучший проект получит грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию своей идеи, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Проект «Многодетная мама-предприниматель» реализуется в регионе с 2024 года и является пилотным для всей страны. За два года в нем приняли участие 45 многодетных мам. В этом году на конкурс поступило 40 заявок, из которых отобрали 18 участниц.

Спектр бизнес-проектов, которые презентуют участницы, достаточно широк: студия вышивки, детский массаж, фермерский клуб, творческие мастер-классы на выезде, изготовление украшений, собственная баня и другие идеи.

Программа обучения включает интенсивные занятия по маркетингу, финансовому планированию, налогообложению, а также бизнес-визиты и встречи с успешными предпринимателями. С участницами работают эксперты в сферах маркетинга и финансов, а также психологи, которые помогают прокачать навыки публичных выступлений. В финальный день обучения, 24 июля, каждая участница представит свой бизнес-проект экспертному жюри.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».