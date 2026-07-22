Тюменским работодателям напомнили об ответственности за нелегальный наём

В правительстве Тюменской области прошло рабочее совещание областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Участники детально разобрали ситуацию в двух отраслях – строительстве и сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве). Именно в этих сферах чаще всего встречаются нарушения: работников не оформляют должным образом, а часть зарплаты выдают вне официального учета.

«Главная задача сейчас – разобраться с отдельными секторами экономики с фокусом на выявлении схем подмены трудовых отношений и выплаты заработной платы с нарушением установленного порядка», – отметили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Для выработки адресных мер реагирования к работе привлечены представители профильных ведомств, территориальных органов федеральных служб, а также члены областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. В ходе обсуждения сформированы предложения по совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия, усилению контрольных мероприятий, а также расширению информационно-разъяснительной работы с работодателями и работниками.

Использование схем нелегальной занятости грозит серьезными последствиями. Работодателей могут оштрафовать, доначислить налоги и начислить пени. При крупном нарушении возможна даже уголовная ответственность. Также при вступлении в силу постановления по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ работодателя включают в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.

Напомним, что эта работа ведется в регионе на системной основе. В июне 2026 года аналогичное заседание комиссии уже проходило, тогда рассматривались факты уклонения от оформления трудовых договоров. О фактах использования механизмов нелегальной занятости можно сообщить в Гострудинспекцию, департамент труда и занятости населения Тюменской области или в администрацию муниципального образования по телефонам «горячей линии».