Ипотека вытесняет наличные: доля безналичных сделок с жильем выросла на 10%

Россияне стали меньше покупать недвижимость за свои кровные и чаще использовать ипотеку. За первое полугодие доля сделок за наличные снизилась на 10% и достигла 57%, а ипотечные приобретения, наоборот, на 10% выросли.

При этом средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках уменьшилась на 5%, теперь она составляет 6,1 млн рублей, в основном за счет популярности вторички, новостройки подешевели на 14% до 7,1 млн рублей в среднем. Такой статистикой поделились в ВТБ на основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.

Средний размер ипотеки оказался 4,6 млн рублей, что на 6% ниже чем год назад. С господдержкой заемщики берут 6 млн рублей, а без нее – 3,2 млн рублей.

«Основной фактор – снижение ставок вслед за ключевой. Сохранение ценового разрыва между первичным и вторичным рынками перераспределяет спрос преимущественно на готовое жилье – там и фиксируется основной рост выдач по рыночным программам», – отметил Алексей Охорзин из банка.

А генеральный директор М2 Алексей Завгородний прогнозирует, что доля сделок без заемных средств в сегменте многоквартирных домов по итогам 2026 года снизится до 50%.