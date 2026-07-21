В России выросли продажи новых автобусов, а Сургут готовится закупить еще 25

В России выросли продажи новых автобусов. За январь-июнь 2026 года было реализовано 4,4 тысячи машин, что на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«За год продажи новой техники выросли на 7,1%. Наибольшую положительную динамику показали MAZ 206 (+618,8%), KAMAZ 5222 (+325,0%) и NEFAZ 5299 (+166,5%). Сократились продажи PAZ 3205 (-43,2%), PAZ 4234 (-37,8%), PAZ VECTOR NEXT 8.8 (-11,8%). При этом общие продажи ТОП-10 моделей выросли на 9,8%», − говорится в сообщении.

На вторичном рынке ситуация оказалась противоположной. За первые шесть месяцев года было продано 6,9 тысячи подержанных автобусов, на 26% меньше, чем годом ранее.

Сильнее всего сократились продажи подержанных NEFAZ 5299 − на 65,3%, PAZ Vector Next 8.8 − на 60,8%, PAZ 3205 − на 43%. Рост среди популярных моделей показали только LIAZ Citymax 12 и KAVZ 4238. Их продажи увеличились на 49% и 31,1% соответственно.

На фоне роста российского рынка в Сургуте также продолжается обновление общественного транспорта. С 1 мая на городские маршруты вышли 25 новых газовых автобусов большого класса марки «НЕФАЗ». Они работают на наиболее загруженных направлениях № 18, 45, 47 и 61, а также частично на маршруте № 68.

На закупку техники направили 437,5 млн рублей. Из них 350 млн рублей выделил бюджет Югры, еще 87,5 млн составило софинансирование Сургута.

Старые автобусы 2012-2015 годов выпуска будут постепенно выводить с маршрутов. При этом в СПОПАТ отмечали, что необходимости одномоментно заменять весь парк сейчас нет.

Обновление продолжится и в следующие годы. В 2027 году для Сургута планируют приобрести еще 25 автобусов, финансирование предусмотрено и на 2028 год. Новые машины также будут работать на газе, поскольку, по мнению властей, такое топливо выгоднее с точки зрения расходов и эксплуатации.

Сейчас по будням на маршруты Сургута выходят 195 автобусов. Из них 106 принадлежат СПОПАТ, остальные обслуживают другие перевозчики.