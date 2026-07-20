Средняя посещаемость российских торговых центров снизилась на 27%

Посещаемость российских торговых центров за последние семь лет сократилась более чем на четверть. По итогам первых 28 недель 2026 года, с 1 января по 12 июля, в среднем на тысячу квадратных метров арендуемой площади приходилось 356 посетителей в день. Это на 27% меньше, чем за тот же период 2019 года, когда показатель составлял 486 человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Так, по словам руководителя направления исследований и консалтинга Михаила Васильева, средняя посещаемость столичных торговых центров за семь лет снизилась на 24%: с 505 до 382 человек в день на тысячу квадратных метров.

Только в первом квартале 2026 года трафик московских ТЦ сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно допандемийного 2019 года падение достигло 25%, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP.

При этом торговые центры сталкиваются не только с общим снижением числа посетителей. Меняются и покупательские потоки внутри самих объектов. Одежда и обувь по-прежнему остаются одной из главных категорий арендаторов, однако россияне покупают такие товары все реже, отмечает издание.

По информации аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в первом полугодии 2026 года количество покупок одежды и обуви сократилось еще на 10% год к году. В январе-июне 2025 года показатель уже снижался на 11%. При этом медианная стоимость одной покупки выросла на 7% и достигла 3 129 рублей.

Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков связывает такую динамику со сберегательной моделью поведения покупателей и развитием интернет-торговли. Россияне все реже приезжают в торговые центры специально за непродовольственными товарами.

Между тем, по состоянию на 1 января 2025 года в Сургуте числилось 85 торговых и торгово-развлекательных центров общей площадью более 417 тысяч квадратных метров. Такие данные приводятся в документе городской администрации «Информация о состоянии и развитии потребительского рынка муниципального образования городской округ Сургут в сфере торговли в 2024 году».

К числу крупнейших объектов относятся «Сургут Сити Молл», «Аура», «Купец», «Союз» и «Невский».

При этом ранее сообщалось, что в 2024 году в Сургуте насчитывалось 106 торговых центров. Об этом писал «Муксун.fm» со ссылкой на официальный сайт городской администрации. Как указывали в мэрии, обеспеченность сургутян торговыми площадями по итогам 2024 года превысила установленный норматив в 6,1 раза. В городе было сосредоточено около 35% всей торговой площади Югры.

Одновременно в Сургуте за последнее время на продажу были выставлены сразу несколько известных торговых центров. В 2025 году стало известно, что турецкая компания Renaissance Development продает сургутский торгово-развлекательный центр «Аура». Вместе с ним компания выставила на продажу одноименный объект в Ярославле.

Уже в 2026 году на продажу выставили торговый центр «Восход» на улице Энтузиастов. Объект вместе с земельным участком оценили в 170 млн рублей. Как ранее объяснял СИА-ПРЕСС эксперт по коммерческой недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Илья Горбуза, владельцы переехали в другой город и планировали вкладывать средства в недвижимость уже там.

Также на рынке появился торговый центр «Северный» на проспекте Ленина. Его стоимость оценили в 450 млн рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Общая площадь «Северного» составляет 3 700 квадратных метров. Здание было построено в 1980-е годы и имеет 40-летнюю историю.

Еще одним крупным объектом, выставленным на продажу в 2026 году, стал торговый центр Green Лайт. Его оценили в 350 млн рублей. Предложение также разместили на сайте бесплатных объявлений. Один из бенефициаров ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук в разговоре с URA.RU пояснил, что продажа Green Лайт не связана с отказом компании от успешного объекта, а вписывается в ее обычную бизнес-модель.