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​В Тюменской области запустили важное для нефтегазового сектора производство

В Тюмени запустили цех металлообработки за 232 млн рублей

​В Тюменской области запустили важное для нефтегазового сектора производство
Фото: vk.com/tmninvest

В Тюмени начал работу новый цех металлообработки производственного предприятия «Восход». Компания специализируется на выпуске сложных деталей для нефтегазового оборудования. Общий объем инвестиций в проект составил 232 миллиона рублей, из которых 46 миллионов – субсидия правительства Тюменской области. Создано 52 новых рабочих места.

Площадь нового цеха – 1476,5 квадратных метров, он оснащен высокотехнологичным оборудованием. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что предприятие перестроилось с автопрома на нефтесервис и уже производит оборудование, заменяющее ушедшие западные аналоги.

«Мы сделали ставку на кластерный подход – сегодня он позволяет предприятиям осваивать новые рынки, запускать собственное производство и успешно заменять импортные решения», – подчеркнул Андрей Пантелеев.

Глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал, что городские власти сопровождают проект на всех этапах – от планировки территории до изменений в правилах землепользования. Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов добавил, что подключение объекта к инженерным сетям заняло всего шесть месяцев – вдвое быстрее средних нормативов.

За пять лет работы компания освоила более 300 видов продукции и произвела 800 тысяч деталей. Парк станков насчитывает 300 единиц. Среди заказчиков предприятия – более 40 крупных компаний. В планах – расширение номенклатуры изделий для глубоководного бурения и сложных условий добычи.


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02 июля в 23:11, просмотров: 230, комментариев: 0
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