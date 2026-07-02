Парк Тюменской авиабазы обновят

В ближайшие дни Тюменская авиабаза получит очередную партию техники и оборудования, приобретенных в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В ведомство поступят три трактора «Беларус» и специализированное оборудование для выращивания посадочного материала в лесных питомниках, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

В перечне поставляемой техники – сеялки, культиваторы, мульчирователи, плуги, фрезы, рыхлители, разбрасыватели удобрений и другое оборудование. Всего в рамках проекта заключены контракты на поставку трех тракторов «Беларус-82.1» с прицепами и 30 единиц специализированного оборудования. На модернизацию питомнических хозяйств из федерального бюджета направлено почти 15 миллионов рублей.

Новая техника предназначена для модернизации питомнических хозяйств в Голышмановском, Омутинском и Сорокинском филиалах авиабазы, где выращивают хвойные сеянцы для восстановления лесов. Обновление оборудования позволит выполнять эти работы быстрее и качественнее, облегчить труд специалистов и повысить эффективность выращивания посадочного материала.

Напомним, этой весной в рамках нацпроекта в филиалы авиабазы уже поступили новые тракторные прицепы, которые лесоводы активно используют в своей работе. Основная часть техники ожидается в июле–августе 2026 года. В лесных питомниках выращивают посадочный материал, который затем высаживают на вырубках, гарях и безлесных участках. В 2026 году в регионе планируют вырастить около 1,6 млн сеянцев с закрытой корневой системой, общее количество готового посадочного материала составит не менее 16 млн штук.