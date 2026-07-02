Российская пара забралась на Эмпайр-стейт-билдинг ради предложения руки и сердца

Российский руфер Иван Биркус сделал предложение своей девушке Ангелине Николау на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Ради этого пара незаконно поднялась на 102-этажное здание и провела на крыше около получаса, сообщает РБК со ссылкой на Variety.

Биркус и Николау – герои документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story» (2024). Они известны тем, что без страховки покоряют самые высокие здания мира.

Добравшись до шпиля 443-метрового небоскреба, руферы развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает жажду власти, в мире наступает мир» (When the power of love beats the love of power, the world knows peace). После этого Иван Биркус встал на одно колено и сделал предложение.

Пара привлекла внимание службы 911 и полиции Нью-Йорка. Когда руферы спустились с небоскреба, их задержали. По данным Variety, сейчас они находятся под стражей.