Площадь Борцов Революции в Тюмени превратят в городской сад с фонтаном-амфорой

В Тюмени продолжается масштабное благоустройство площади Борцов Революции – одной из самых знаковых исторических площадей города. Работы стартовали 15 марта и проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На благоустройство территории выделено 303 миллиона рублей. Территорию осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дизайн-проект площади жители Тюмени выбирали в 2025 году в ходе голосования, в котором приняли участие более 33 тысяч человек. Выбранный горожанами проект предусматривает возвращение к концепции сада с фонтаном в виде амфоры, амфитеатром и игровой зоной.

«Главная задача предстоящего благоустройства — подчеркнуть историческую память и сохранить ту значимую составляющую, которая была заложена на этом месте. На площади сохранится привычная для горожан инфраструктура: будет обеспечена безбарьерная среда, обновлена тропиночная сеть, установлено современное освещение. Детская площадка тоже сохранится», – рассказывал ранее руководитель управы Центрального административного округа Евгений Триль.

В рамках проекта на площади установят фонтан, воссозданный по старинным фотографиям, а также другие арт-объекты для сохранения исторической памяти. Все зеленые насаждения будут сохранены, планируется высадка 127 деревьев-аборигенов, характерных для Тюменской области, более 400 крупномерных кустарников и около тысячи цветов.

Площадь Борцов Революции имеет богатую историю. До 1837 года она именовалась Полицейской, затем была переименована в Александровскую. В 1912 году здесь был создан сад, а в 1967 году площадь получила современное название. Современный облик площадь приобрела в 2014 году, тогда же здесь установили фонтан в виде карты Тюменской области.

Завершение всех работ запланировано на 1 октября, однако подрядчик рассчитывает сдать объект раньше установленного срока. В сентябре тюменцы и гости города получат обновленное общественное пространство в историческом центре.