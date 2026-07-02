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​Александр Моор оценил ход работа на водоочистных сооружениях в Тюмени

На Метелёвских водоочистных сооружениях в Тюмени завершают масштабную реконструкцию

​Александр Моор оценил ход работа на водоочистных сооружениях в Тюмени
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюмени продолжается масштабная реконструкция Метелёвских водоочистных сооружений – ключевого объекта водоснабжения Тюменской агломерации. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством региона, администрацией Тюмени и компанией «Росводоканал Тюмень».

«Этот объект – пример успешной работы механизма концессий. В 2017 году мы заключили первый «большой» договор в сфере водоснабжения и водоотведения сроком на 14 лет. Объём инвестиций – более 24 млрд рублей. И результаты работы впечатляют. Все объекты, которые включили в соглашение, уже построили и модернизировали. Причем работы выполнены компанией «Тюмень Водоканал» раньше срока. Что подтверждает эффективность такого сотрудничества. Только в прошлом году мы заключили ещё 16 концессий и охватили ими две трети муниципалитетов», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения объекта.

На данный момент завершается реконструкция резервуара чистой воды объемом восемь тысяч кубометров. Специалисты уже разобрали крышу сооружения, которое эксплуатируется с 1981 года. Рабочим предстоит выполнить новую стяжку дна, укрепить конструкции и сделать гидроизоляцию стен. Перед выводом объекта на реконструкцию водоканал построил новый резервуар, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей.

На объекте уже внедрены современные технологии. Обновлены основные технологические линии смешения исходной воды с реагентами и отстаивания, внедрены инновационные технологии углевания, деманганации и подщелачивания воды. При реконструкции используются тонкослойные модули — ячеистое оборудование, которое повышает качество осветления воды за счет извлечения самых мелких дисперсных взвесей. Также внедряется автоматизация процессов очистки на всех этапах.

После завершения реконструкции мощность Метелёвских водоочистных сооружений увеличится на треть — до 150 кубометров чистой питьевой воды в сутки. Это позволит обеспечить качественной водой большее число потребителей в Тюмени и Тюменском районе.

Как отметил Александр Моор, реконструкция Метелёвского водозабора является частью системной работы по созданию новых мощностей коммунальной инфраструктуры развивающейся Тюмени и агломерации. Полностью модернизация объекта будет завершена до конца 2028 года.


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02 июля в 22:26, просмотров: 248, комментариев: 0
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