Верховный суд России разъяснил порядок изъятия коррупционного имущества и доходов от него

Верховный суд России разъяснил, что в доход государства можно обращать не только имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционных требований, но и доходы от его использования или продажи. Эти позиции вошли в обзор судебной практики по антикоррупционным делам за 2020-2026 годы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В документе также указано, что уклонение чиновников от подачи декларации о доходах является основанием для увольнения в связи с утратой доверия.

Верховный суд отметил, что имущество, приобретенное коррупционным путем, в том числе при несоблюдении антикоррупционных запретов, подлежит обращению в доход государства. То же касается средств, полученных от использования или продажи таких активов.

«Последующее превращение или преобразование имущества, приобретенного в нарушение антикоррупционных требований и запретов, и доходов от него… не исключают применения мер, направленных на его обращение в доход государства», — подчеркивается в документе.

При оценке имущества суды могут исходить из его рыночной стоимости на момент сделки. Это возможно, если собственник намеренно занизил или завысил цену в договорах при покупке или продаже актива. Ответственность может наступить не только для чиновника, но и для физических и юридических лиц, участвовавших в коррупционном правонарушении. К ним может быть предъявлен иск о солидарном взыскании.

Также в доход государства могут обратить средства, поступившие на счет супруга или супруги, уличенного в коррупционном преступлении. Это правило действует даже в случае последующего развода.