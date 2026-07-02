Россияне стали реже путешествовать и сокращать расходы на отдых

За последний год 36% россиян стали реже ездить в туристические поездки. Такие данные приводит «Ромир», сообщает «Коммерсантъ». Аналитики OneTwoTrip, изучив поведение одной и той же группы клиентов в июле-августе 2025 года, зафиксировали сокращение частоты поездок за два года на 12,5%. В Level.Travel также отметили, что в январе-июне среднее количество бронирований на одного пользователя немного снизилось по сравнению с прошлым годом.

Сильнее всего охлаждение спроса заметно на внутренних направлениях, которые традиционно формируют основной объем поездок. По данным TravelLine, с 17 по 30 июня количество бронирований гостиниц в России снизилось на 12% год к году, а доля отмен выросла с 24% до 33%.

В «Слетать.ру» сообщили, что туры по России сейчас формируют 18,5% продаж туроператоров против 33,6% годом ранее. Глубина бронирований поездок по стране снизилась на 30%, тогда как по зарубежным направлениям показатель вырос.

Одним из главных факторов снижения спроса стал ограниченный интерес к Крыму и Сочи. За последние две недели бронирования гостиниц в Крыму сократились на 66% год к году, в Сочи — на 25%. В случае с Крымом это связывают с топливным кризисом, в Краснодарском крае — с частыми ограничениями на работу аэропортов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что рынок выездного туризма ранее рос на 10-15% год к году. Однако в первом полугодии ситуация изменилась из-за ограничений на продажу туров и перелеты в страны Ближнего Востока в марте-мае. Еще одним негативным фактором эксперт назвал общий потребительский пессимизм.

На туристическую активность влияет и стремление сократить расходы. По данным «Сбер Индекса», в мае номинальные траты россиян на авиабилеты снизились на 1,8% год к году, на отели — на 1,3%.

В «Ромире» отмечают, что цена тура и отеля остается наиболее важной характеристикой при планировании поездки. Доля путешественников, выбирающих поездки дольше восьми дней, снизилась с 64% до 49%, а 19% респондентов перешли на короткие поездки из-за роста стоимости длительных туров.

Также 24% путешественников стали выбирать более бюджетные направления. В «Русском экспрессе» сообщили о снижении спроса организованных туристов на Таиланд в июле-августе на 24% год к году, связывая это с конкуренцией со стороны Вьетнама. Продажи туров в ОАЭ сократились на 16%, при этом доля Турции в организованных продажах выросла с 30% до 36%.