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На внутренний рынок России уже поступил резерв в виде 1,7 млн тонн топлива — президент

Президент России предложил меры для стабилизации внутреннего рынка топлива

На внутренний рынок России уже поступил резерв в виде 1,7 млн тонн топлива — президент
Фото Magnific

Президент России Владимир Путин предложил принять системные меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. Речь идет о наращивании предложения и поддержании экономически обоснованных цен, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на Кремль.

На совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом глава государства отметил, что принимаемые решения должны соответствовать масштабу текущих вызовов. «Считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — сказал Владимир Путин. По данным Кремля, на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1,7 млн тонн.

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. В интересах потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина. Также рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Для оперативного контроля за ситуацией правительство создало специальный круглосуточный штаб. До 31 июля действует запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей, а также дизельного топлива для компаний, которые не занимаются его выпуском.

Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших участников рынка. С ними ФАС и Минэнерго подпишут соглашения для стабилизации ситуации.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 303, комментариев: 0
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