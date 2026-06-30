Экономист рассказал, когда россияне начнут забирать деньги с вкладов

Снижение ключевой ставки может побудить россиян переводить часть сбережений с банковских вкладов на фондовый рынок. Об этом заявил бывший первый заместитель председателя Банка России, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин в эфире Радио РБК.

«Снижение ставки – это аргумент для перетока части депозитов на фондовый рынок, в том числе на рынок облигаций», – отметил Вьюгин.

При этом, по мнению экономиста, многое будет зависеть от того, насколько понятной и последовательной станет политика финансовых властей.

«Все зависит от того, насколько станет понятным, что же все-таки делают власти, куда они идут, в каком направлении», – пояснил он.

Вьюгин также считает маловероятным сценарий, при котором на фондовый рынок массово перейдут десятки триллионов рублей с банковских вкладов. По его словам, значительная часть депозитов принадлежит крупным вкладчикам, которые уже инвестируют и, как правило, одновременно держат средства и на вкладах, и в ценных бумагах.