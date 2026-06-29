Около 400 тюменских работодателей предложили соискателям свыше 8 тысяч вакансий

В Тюменской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие охватило все муниципалитеты региона – ярмарка работала на 22 площадках, рассказали в департаменте труда и занятости населения региона. Участниками стали более 8200 соискателей – от школьников и студентов до опытных специалистов и ветеранов СВО.

Свои вакансии представили порядка 400 работодателей, включая ведущие промышленные и производственные предприятия региона. Всего было предложено более 8 тысяч актуальных вакансий в самых разных сферах: от машиностроения и нефтехимии до IT, торговли и услуг.

Программа ярмарки не ограничивалась собеседованиями. Для гостей организовали карьерные мастер-классы и тренинги, персональные консультации по открытию собственного дела и профессиональному обучению. Свои консультационные пункты открыли центр «Мой бизнес», профсоюзы и фонд «Защитники Отечества». Для детей и подростков прошел профориентационный Фестиваль профессий с интерактивными стендами и встречами с экспертами.

Ярмарка стала крупнейшим кадровым событием региона в 2026 году. Многие гости нашли подходящие вакансии, прошли собеседования и получили консультации по карьерному развитию. Организаторы отметили, что мероприятие стало не просто обменом резюме, а встречами, где рождались реальные карьерные истории.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Кадры». В ближайшее время в регионе пройдут новые ярмарки вакансий – следить за расписанием можно в отделениях Кадрового центра «Работа России» по месту проживания.