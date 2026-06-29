Инвестиционные возможности Тюменской области представили в Москве

В Москве в Представительстве Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации состоялась презентация Единой инвестиционной команды региона.

Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, банковского сектора, Научного парка МГУ, а также участников и партнеров Нефтегазового кластера. В центре внимания – инвестиционный потенциал региона, действующие меры государственной поддержки, успешные практики реализации промышленных проектов и новые возможности для кооперации.

«Тюменская область открыта для партнерства, все инструменты поддержки работают в интересах предпринимателей и дают реальный эффект», – подчеркнул генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Особый интерес у участников встречи вызвали новые механизмы, которые внедряются в регионе совместно с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер». Как рассказал генеральный директор ассоциации Александр Сакевич, в арсенале региона – промышленный кэшбэк, институт техброкера и арендные модели. Эти инструменты решают одну из главных проблем бизнеса: ускорение вывода технологий на рынок и снижение барьеров на старте.

«Наша задача – создавать максимально комфортные условия для развития предприятий, привлечения инвестиций и реализации новых проектов, объединяя возможности всех институтов поддержки», – отметил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

Отдельный акцент был сделан на компетенциях тюменских предприятий и механизмах сопровождения инвестиционных инициатив. Презентация стала частью системной работы региона по продвижению инвестиционного потенциала на федеральном уровне.

Напомним, что Тюменская область стабильно входит в пятерку лучших в рейтингах инвестиционной привлекательности страны. В регионе успешно развивается Нефтегазовый кластер, объединяющий 196 компаний из 26 субъектов России. Строительство Межуниверситетского кампуса также открывает новые возможности для партнерства и научных исследований.