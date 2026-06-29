Тюменские семьи поборются за пять миллионов рублей

В финал второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» вышли четыре семьи из Тюменской области. Решающий этап, в котором примут участие 330 семейных команд из 85 регионов, состоится с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж».

Тюменскую область представят семьи Дурасовых, Лужбиных и Гармаш, большая объединенная команда Осокиных, Калинчевых, Евдокимовых и Деркач, а также семья Яркиных и Бадай. Все они прошли сложный отбор, включавший дистанционный этап и окружной полуфинал в Екатеринбурге, где за выход в финал боролись 155 семейных команд из всех регионов Уральского федерального округа.

В финале участникам предстоит выполнить задания на эрудицию и смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать вместе. Эксперты оценят не столько отдельные таланты, сколько умение слышать друг друга и вместе двигаться к цели.

Всего во втором сезоне конкурса приняли участие 2643 семьи из Тюменской области. В первом сезоне проект собрал почти 600 тысяч россиян – более 7,6 тысячи жителей Тюменской области, из которых три семьи вышли в финал.

60 семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все финалисты также отправятся в семейное путешествие. Конкурс «Это у нас семейное» является частью национального проекта «Семья», напомнили в департаменте культуры Тюменской области.