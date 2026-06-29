В Тюменской области провели беседы с работодателями о зарплатах «в конвертах»

В Тюменской области продолжается системная работа по профилактике, выявлению и пресечению фактов нелегальной занятости. На очередном заседании областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости заслушали представителей организации-работодателя, в деятельности которой усматриваются признаки нарушения трудового законодательства. Работодателю рекомендовано в установленный срок заключить с сотрудниками трудовые договоры.

Кроме того, принято решение направить информацию о ряде работодателей, отказавшихся оформлять трудовые отношения, в Межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда в Тюменской и Курганской областях для проведения контрольных мероприятий.

В департаменте труда и занятости населения Тюменской области напомнили, что выявление официально незарегистрированной трудовой деятельности влечет для хозяйствующих субъектов штрафы, запреты на деятельность, а также попадание в общедоступный реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.

Работодателям рекомендуется избегать случаев уклонения от оформления трудовых договоров и выплаты заработной платы «в конверте».

О фактах недобросовестной конкуренции с использованием механизмов нелегальной занятости можно сообщить в Гострудинспекцию, департамент труда и занятости населения Тюменской области или в районную администрацию по телефонам «горячей линии».