Тюменцам разрешили посещать леса, но костры разводить – нельзя

С 29 июня жители Тюменской области вновь могут свободно посещать леса. Временный запрет, действовавший с 28 апреля, отменен, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

Однако пожароопасный сезон продолжается и продлится до образования устойчивого снежного покрова, поэтому при посещении лесов необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не бросать непотушенные окурки, не оставлять мусор и не проводить огневые работы.

Лесопожарная обстановка в самой Тюменской области остается стабильной и находится под контролем, подтвердил и губернатор региона Александр Моор. На охране лесов остаются 40 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и специалисты наземных лесопожарных подразделений.

30 работников парашютно-десантной пожарной службы Тюменской авиабазы, Тобольского и Уватского авиаотделений отправились на Ямал для тушения крупного лесного пожара в государственном природном заповеднике «Верхне-Тазовский». В регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, к работам привлечены специалисты из разных субъектов страны.

«Мы не можем оставаться в стороне», – прокомментировал губернатор. Это уже вторая командировка тюменских десантников-пожарных за последние две недели – сейчас 50 специалистов из Тюменской области также участвуют в борьбе с огнем в Красноярском крае.