На съезде «Единой России» утвердили список кандидатов в Госдуму от Тюменской области

В Москве прошел XXIII Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в работе съезда, где были утверждены кандидаты, которые представят регион на выборах в Государственную Думу РФ девятого созыва.

В списке территориальной группы по Ямалу, Югре, Тюменской и Курганской областям – 12 человек. По двум одномандатным избирательным округам от Тюменской области выдвинуты Иван Квитка и Николай Брыкин.

На съезде также обсуждалась Народная программа – главный предвыборный документ партии. В его основе лежат предложения миллионов россиян. Только жители Тюменской области внесли более 35 тысяч идей. Инициативы касаются разных сфер: ремонта дорог, строительства школ и детских садов, работы общественного транспорта, благоустройства территорий.

«Люди понимают: их идеи будут услышаны и учтены. Об этом в своем выступлении рассказал Владимир Владимирович Путин. Президент России заверил: власти продолжат создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Государство по-прежнему будет выполнять все социальные обязательства», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» в Тюменской области прошло с 25 по 31 мая. В нем приняли участие более 149 тысяч жителей региона. Явка превысила 12% от общего числа избирателей.