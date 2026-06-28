Праздник в честь Дня семьи, любви и верности пройдет 8 июля у «Конторы пароходства» в Тюмени

Тюменская область примет участие во Всероссийском параде семьи «Россия – Семья семей», который состоится 8 июля на площадке у «Конторы пароходства». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности – празднику в честь святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Организаторы обещают насыщенную программу для участников всех возрастов.

Губернатор Александр Моор отметил, что в Тюменской области проживает более 270 тысяч семей с детьми, из которых около 40 тысяч – многодетные. Регион четвертый год подряд входит в десятку лидеров страны по суммарному коэффициенту рождаемости.

«Это результат системной работы. В этом нам помогают, в том числе, инструменты национального проекта «Семья». Только в прошлом году свыше 13 тысяч семей получили региональный материнский капитал. Действуют программы, призванные заботиться о репродуктивном здоровье земляков, мы создаём условия для активного долголетия старшего поколения. Крепкие семьи – наша гордость. Продолжим работу по их поддержке», – подчеркнул глава региона.

Всероссийский парад семьи в 2026 году пройдет во всех федеральных округах России. В 2025 году в шествиях под лозунгом «Россия – Семья семей» приняли участие более 400 тысяч человек в 140 городах страны.