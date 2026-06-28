В Тюменской области обсудили фармбезопасность страны

На производственной площадке предприятия «Фармасинтез-Тюмень» прошла панельная сессия «Фармацевтическая безопасность в современных российских реалиях». Участники обсудили обеспечение населения качественными, эффективными и доступными лекарствами, в том числе теми, которые выпускаются в регионе.

Тюменский завод компании полностью обеспечивает потребности страны в гормональных препаратах, а также выпускает широкий спектр сердечно-сосудистых, сахароснижающих, рентгеноконтрастных и инфузионных лекарственных средств. Это единственное в России производство гормональных лекарственных препаратов.

Губернатор Александр Моор поблагодарил президента ГК «Фармасинтез» Викрама Пуния за сотрудничество с Тюменской областью и пожелал компании дальнейших успехов. «Мы и в будущем будем содействовать реализации инвестпроектов, направленных на обеспечение суверенитета нашей страны в сфере производства необходимых людям лекарств», – подчеркнул глава региона.

Ранее, в ходе ПМЭФ-2026, Александр Моор уже встречался с президентом компании. Тогда стороны обсуждали дальнейшее развитие единственного в России производства. В 2027 году предприятие планирует начать экспорт гормональных препаратов в Беларусь, Казахстан, Йемен и Алжир.