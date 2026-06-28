В форуме преподавателей в Тюмени обсудили внедрение ИИ в историческую науку

В Тюмени 26-27 июня в новом корпусе Тюменского государственного университета проходит V Национальный форум преподавателей истории. Мероприятие объединило более 150 преподавателей ведущих вузов страны, деканов исторических факультетов, представителей академической науки, органов власти, молодых исследователей и аспирантов.

Организаторами форума выступают Российское историческое общество, Тюменский государственный университет и Российский государственный гуманитарный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В первый день работы форума состоялось расширенное заседание Рабочей группы по подготовке концепции преподавания истории России и экспертизе учебников для высшей школы. Затем в параллельных секциях участники обсудили региональные и отраслевые аспекты преподавания, цифровые ресурсы, формирование исторических нарративов, методику работы с иностранными студентами и подготовку научных кадров.

Ключевым событием второго дня стало расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Тюменской области Александра Моора.

Губернатор Александр Моор, выступая на форуме, отметил, что сегодня как никогда важно создать единое образовательное пространство, которое гарантирует молодым людям доступ к достоверным историческим знаниям. Он также подчеркнул, что на базе Тюменского госуниверситета создана сильная историческая школа, которая развивает применение искусственного интеллекта в гуманитарных науках, включая исторические дисциплины.

Напомним, что Национальный форум преподавателей истории проводится в Тюмени с 2022 года и стал доброй традицией для региона. В 2025 году в форуме приняли участие более 200 экспертов, а обсуждаемые на нем идеи не раз воплощались в конкретные решения на федеральном уровне.