Общественники инспектируют объекты здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области народные комиссии «Единой России» продолжают выездные проверки объектов, построенных и отремонтированных в рамках народной программы. На этот раз в центре внимания – медицинские учреждения Викуловского и Абатского округов.

В селе Балаганы Викуловского округа общественники осмотрели новый фельдшерско-акушерский пункт. Здание, введенное в эксплуатацию в 2024 году, оснащено необходимым оборудованием и мебелью, что позволяет оказывать первичную медицинскую помощь жителям отдаленного населенного пункта. В этом же муниципалитете комиссия проверила районную больницу после капитального ремонта.

В Абатском округе народные комиссии проинспектировали поликлинику и стационар районной больницы. Там также провели капремонт, и теперь жители получают медицинские услуги в комфортных условиях.

В Тюмени под проверку попал обновленный корпус поликлиники №12.

«Народный контроль нужен, чтобы убедиться, что все обязательства, взятые "Единой Россией", выполнены в полном объеме», – подчеркнул ранее губернатор Александр Моор.

С февраля 2026 года комиссии посетили 256 объектов в каждом муниципалитете региона. В состав проверяющих вошли депутаты, предприниматели, общественники и активисты «Молодой Гвардии». За время действия народной программы в Тюменской области появились новые поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, а также отремонтированы десятки медицинских организаций первичного звена. Работы продолжаются, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».