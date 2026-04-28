В Тюмени отберут волонтеров для Международного фестиваля молодежи – 2026

В Тюмени начал работу Центр привлечения и подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи – 2026. Обучение пройдут рекрутеры и добровольцы из Тюменской, Курганской областей и Югры. По итогам отбора делегацию на фестиваль сформируют в июле. Мероприятие состоится в Екатеринбурге с 5 по 18 сентября.

Всего подобные центры открылись в 23 регионах страны. В Тюменской области для фестиваля отберут 26 волонтеров.

«Подготовка волонтеров к крупному фестивалю – это всегда ответственность. Добровольцам предстоит решать разные задачи: от аккредитации и логистики до синхронного перевода, медиаработы и сопровождения делегаций», – отметил директор департамента молодежной политики Артем Дяченко.

Регион имеет большой опыт участия в масштабных событиях. В области работают 26 муниципальных центров добровольчества, 13 студенческих, 10 опорных, а также 10 ДоброЦентров – еще четыре готовятся к открытию.

Центр подготовки волонтеров открыт благодаря победе регионального ресурсного ДоброЦентра во всероссийском конкурсе.