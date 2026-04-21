Биометрия станет массовой с расширением оплаты по лицу, считают эксперты

Биометрия постепенно входит в повседневность россиян, но пока не стала повсеместной. Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, её будут использовать активнее, считает первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«Когда ты просто говоришь человеку «сдай биометрию», не объясняя ничего, наверное, человек напрягается. Другой вопрос, когда он видит конкретно, какие сервисы с биометрией получает. Мне кажется, что как только появится возможность везде оплачивать покупки биометрией по лицу, люди, особенно до 35 лет, будут очень активно использовать эту опцию», – заявила Скоробогатова.

По словам топ-менеджера банка главный барьер — не страх от сдачи биометрии. «Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны», – считает Ольга Скоробогатова.