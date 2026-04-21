«Тюмень наш дом»: как цифровой портал помогает горожанам управлять городом

В Москве на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал, как с помощью портала «Тюмень наш дом» удалось выстроить конструктивный диалог с жителями. Комплекс цифровых сервисов позволяет вовлекать горожан в принятие управленческих решений в различных сферах жизни.

Форум собрал семь тысяч представителей муниципального сообщества и органов власти федерального и регионального уровней. В работе участвовали главы всех муниципальных образований Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что участие тюменской делегации в форуме – это уникальная возможность поделиться опытом и получить обратную связь, чтобы и далее работать над развитием региона и каждого муниципалитета.

«Тюменская область занимает лидирующие позиции в рейтингах оценки комфорта городской среды, качества жизни, делового климата. На протяжении последних лет регион стабильно входит в число лидеров по суммарному коэффициенту рождаемости», – подчеркнул губернатор.

Председатель президиума Совета муниципальных образований Тюменской области Виктор Воллерт поделился впечатлениями: «Мы напитываемся инструментарием для решения стоящих перед нами задач по улучшению жизни людей. Здесь нет случайных вопросов. Вернувшись домой, мы станем намного богаче опытом».

На форуме также обсуждались вопросы привлечения инвестиций, поддержки экономики, мер социальной поддержки, жилищного строительства, развития инфраструктуры и благоустройства.