МВД России сообщило о снижении преступности среди иностранцев почти на 39 процентов

МВД России сообщило о снижении количества преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 38,9% в годовом выражении. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. В ведомстве связали такой результат с усилением контроля за миграционными потоками, в том числе за счет цифровизации.

По данным МВД, число тяжких и особо тяжких преступлений среди иностранцев сократилось на 44,2%. Наркопреступлений стало меньше на 64,1%, а грабежей и преступлений против общественной безопасности — на 30%.

Также в министерстве сообщили, что количество убийств и покушений на убийство снизилось на 27,8%. При этом уровень изнасилований и насильственных действий сексуального характера остался на уровне прошлого года.

Отдельно МВД привело данные по цифровым решениям в столичном регионе. В Москве после отмены бумажных уведомлений и запуска приложения «Амина» число подделок миграционных документов сократилось на 66,4%, в Подмосковье — на 76,5%.

Ранее, 18 марта, МВД России публиковало данные, согласно которым с февраля 2025 года полицейские приняли решение о выдворении около 60 тысяч иностранных граждан из страны.