Минпросвещения России введет проект «Добрые игры» во всех детских садах с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года во всех российских детских садах введут проект «Добрые игры», посвященный духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщается в материале «Коммерсанта» со ссылкой на заявление замминистра просвещения Ольги Колударовой, сделанное на совещании в Уральском федеральном округе. Новый курс рассчитан на дошкольников и будет проходить в игровой форме.

Предполагается, что дети будут знакомиться с темами большой и малой родины, семьи, взаимоотношений между людьми, труда и безопасности, культуры и природы, а также памятных исторических событий и героев Отечества. Занятия планируют проводить как самостоятельно, так и вместе со взрослыми.

Идею распространить подобный формат на дошкольные учреждения обсуждали еще осенью 2024 года. Тогда воспитательница вологодского детского сада Надежда Воронцова во время встречи с президентом Владимиром Путиным предложила расширить проект «Разговоры о важном» и на детские сады. Президент поддержал инициативу, но призвал предварительно обсудить ее с педагогами и психологами, чтобы не допустить перегибов.

После этого разработкой материалов занялся Институт детства, семьи и воспитания, который работает при Минпросвещения. С сентября по декабрь 2025 года проект «Добрые игры» уже проходил апробацию в 56 детских садах в 23 регионах страны. По данным министерства, в эксперименте участвовали не только педагоги, но и 2,5 тысячи семей.

В феврале и марте 2026 года институт публиковал учебные материалы для общественного обсуждения. Их и предлагают начать применять в детских садах с нового учебного года.