Тюменские доктора повышают квалификацию по федеральной программе

Три представителя Тюменской области вошли в число участников федеральной программы «Лидерство в медицине», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона. Проект, организованный Мастерской управления «Сенеж» совместно с Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, объединил 90 руководителей из 20 регионов страны.

Тюменскую область представляют заместитель главного врача Городской поликлиники №1 Евгения Анисифорова, главный врач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Романов и главный врач Областной больницы №23 из Ялуторовска Наталья Оконечникова.

«Я пришла на программу, чтобы прокачать свои управленческие компетенции, познакомиться с коллегами из других регионов для обмена опытом. Хочу научиться создавать эффективную команду, способную достичь поставленных целей, даже если есть дефицит ресурсов», – отметила Наталья Оконечникова.

Программа направлена на подготовку управленцев нового типа, способных работать системно и формировать комплексные решения для развития регионального здравоохранения. Участникам предстоит пройти четыре очных модуля и представить итоговые проекты. Сильнейшие выпускники будут включены в кадровый резерв для последующего назначения на руководящие должности в региональных системах здравоохранения.