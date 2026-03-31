Первые 16 тонн асфальта направили на ямочный ремонт трасс Тюмени

В Тюменской области стартовал дорожно-ремонтный сезон. Асфальтобетонный завод ДРСУ №1 на улице Производственной в Тюмени запустили в работу. Первые 16 тонн асфальта уже направили на ямочный ремонт, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

«Запланирован на сегодня ямочный ремонт по городским направлениям в центральной и заречной частях, по федеральной трассе Р-254 Тюмень – Курган. Она у нас делится на региональный и федеральный участки, на обоих будем выполнять работы», – рассказал главный инженер предприятия Игорь Тищенко.

На заводе сформирован запас инертных материалов – 90 тысяч тонн щебня, песка и битума завезено для производства смесей. Асфальт изготавливают по 10 рецептам в зависимости от категории дороги. Всего в Тюменской области действуют семь ДРСУ и 24 асфальтобетонных завода.

АО «ТОДЭП» является основным подрядчиком выполнения плана ремонта региональных дорог. Напомним, в Тюменской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году обновят более 97 километров региональных трасс и 12,5 километра дорог местного значения.