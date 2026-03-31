В Тюмени состоится благотворительная акция «Красная гвоздика»

С 10 апреля по 22 июня в Тюменской области пройдет всероссийская акция «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». Проводниками доброй миссии в областной столице станут резиденты Штаб-квартиры «серебряного» добровольчества, рассказали в департаменте социального развития региона.

Волонтеров старшего поколения в фирменной экипировке можно будет встретить в парках, скверах, общественных пространствах и учреждениях города. Каждый желающий сможет внести вклад в помощь ветеранам и участникам боевых действий. Для этого достаточно сделать пожертвование в специальные боксы или по QR-коду фонда, получив в подарок символический значок в виде цветка.

«"Красная гвоздика" – это возможность оказать необходимую поддержку тем, кто защищал нашу страну в разные годы. Присоединяясь к акции, вы становитесь частью большого дела, где каждое пожертвование превращается в реальную помощь», – отмечают организаторы.

К участию приглашаются организации и предприятия, готовые принять волонтеров на своей территории, а также жители Тюмени старшего поколения, желающие стать частью волонтерской команды. В начале апреля для них проведут обучающую встречу.