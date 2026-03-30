Выполнение Народной программы в Тюменской области проверяют комиссии

С начала февраля народные комиссии «Единой России» посетили более 30 объектов в Тюменской области. В их составе – депутаты, предприниматели и активисты «Молодой Гвардии». Они работают не только в областной столице, но и в Омутинском, Ялуторовском, Абатском, Голышмановском, Сладковском, Ярковском, Юргинском, Викуловском, Вагайском, Сорокинском округах, а также в Ишиме и Тобольске. Об это на личной странице в социальной сети рассказал губернатор региона Александр Моор.

Цель рейдов – оценить, как выполняется Народная программа партии, сформированная на основе 70 тысяч предложений жителей.

Один из ярких примеров – корпус детской художественной школы Митинского. В 2024 году его открыли после капремонта: заменили коммуникации, перепланировали классы, закупили новое оборудование. Сейчас в комфортных условиях занимаются около 700 ребят.

«Народная программа – это живой документ, который дополняется и меняется в зависимости от запросов общества. Например, в нее было включено направление о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Работа комиссий продолжается», – отметил губернатор Александр Моор.