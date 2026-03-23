Владимир Путин предложил нефтяникам направить сверхдоходы на погашение кредитов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что ВВП России в январе снизился на 2,1%, а промышленное производство сократилось на 0,8%. Об этом пишут «Ведомости» по итогам совещания, о котором сообщается на сайте Кремля. На встрече обсуждали текущую ситуацию в российской экономике, состояние ключевых отраслей, государственных финансов и влияние глобальных рынков на бизнес.

При этом добыча полезных ископаемых, по словам президента, выросла на 0,5%. Он уточнил, что это произошло еще до повышения мировых цен на энергоносители.

Отдельно глава государства обратил внимание на нефтегазовый сектор. Путин заявил, что российским нефтегазовым компаниям стоит направить дополнительные доходы от роста мировых цен на углеводороды на погашение задолженности перед российскими банками. Такое решение он назвал зрелым.

Говоря о федеральном бюджете, президент подчеркнул, что по конъюнктурным доходам нужно принимать взвешенные решения, чтобы обеспечить долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны. По его словам, правительство уже занимается этой работой.