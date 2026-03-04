​Герман Стерлигов предложил разрешить увольнение с работы только раз в год — в Юрьев день

Бизнесмен Герман Стерлигов предложил разрешить увольнение с работы только один раз в год — в Юрьев день. Об этом он заявил «Абзацу», объяснив инициативу тем, что она, по его мнению, заставит людей ответственнее относиться к работе, в первую очередь молодежь.

«Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году. Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Они пришли – и уволились. Это безобразие. Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то, чтобы он научился, работал нормально. А вот как скачут молодые. Надо ограничивать возможность увольнения с работы хотя бы раз в год – на Юрьев день. Прекрасная традиция. Причем это лучше для самой этой молодежи, скачущей туда-сюда. Потому что они тратят время жизни на то, что бегают по разным работам», – отметил Стерлигов.

Он напомнил, что по старому стилю Юрьев день отмечали 26 ноября.