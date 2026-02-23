Семья с детьми Тюменской области вернуть часть уплаченного НДФЛ

С 2026 года в Тюменской области вводится ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Льгота предусматривает возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий год, рассказали в региональном отделении Социального фонда России.

Право на получение средств имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет, если они обучаются очно. Выплата назначается каждому из работающих родителей, уплативших налог.

Размер ежегодной выплаты составляет 7% от годового дохода каждого из родителей.

Чтобы получить выплату, необходимо соответствие ряду условий:

заявитель и дети – граждане РФ, постоянно проживающие в России;

заявитель уплатил НДФЛ в течение года, предшествующего году обращения;

среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения (в 2025 году в Тюменской области – 26 599,5 рубля);

имущество семьи не превышает установленный перечень;

отсутствует задолженность по уплате алиментов.

Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября 2026 года на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или в МФЦ. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Напомним, что всего в Тюменской области проживает более 270 тысяч семей с детьми, из них около 40 тысяч – многодетные. В прошлом году около 12,5 тысячи семей получили региональный материнский капитал, 37 тысяч многодетных малоимущих семей – социальное пособие.

– Обеспечить семьям условия для комфортной жизни – одна из наших основных задач. Меры поддержки для родителей и детей мы реализуем в том числе с помощью нацпроекта «Семья», – отмечал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.