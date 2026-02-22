16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В муниципалитетах Тюменской области прошли патриотические мероприятия ко Дню защитника Отечества

Ветераны, участники СВО и молодежь встретились в школах Тюменской области

​В муниципалитетах Тюменской области прошли патриотические мероприятия ко Дню защитника Отечества
https://max.ru/id7203595437_gos

В городах и округах Тюменской области накануне 23 февраля состоялись патриотические мероприятия, объединившие ветеранов, военнослужащих и молодежь. Уроки мужества, встречи с героями и памятные церемонии прошли в школах и детско-юношеских центрах региона.

– В каждом муниципалитете прошли патриотические мероприятия накануне праздника. Они объединили ветеранов, семьи и молодежь. Жители поздравили героев и вспомнили тех, кого с нами нет. Именно в этой связи поколений заключается главная ценность Дня защитника Отечества, – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

В Тюмени в детско-юношеском центре «Град» открыли выставку героев. В память о подвиге воспитанников центра, отдавших жизнь за Родину в ходе специальной военной операции, молодые ребята возложили цветы к мемориалу. К событию присоединились глава города Максим Афанасьев и Герой России Рустам Сайфуллин.

В Тюменском округе слушатели специализированной группы добровольной подготовки «Барс» встретились с ветеранами. Встреча прошла в Чикчинской школе имени Хабибуллы Якина – полного кавалера ордена Славы, награжденного двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

В Ялуторовском округе в Асланинской школе состоялся урок мужества «Равнение на подвиг». Гостями стали ветераны-пограничники. Они поделились со школьниками воспоминаниями о службе, рассказали об особенностях охраны государственной границы.


нравится (0) не нравится (0)
22 февраля в 11:14, просмотров: 602, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Семьи с двумя и более детьми в Тюменской области могут получить выплату 765
  2. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 650
  3. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 612
  4. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 492
  5. ​В 2025 году подростковая преступность в Югре выросла почти вдвое 397
  6. ​Глава МЧС предложил масштабировать тюменский опыт помощи пострадавшим от паводка 395
  7. ​В Сургуте прошел торжественный вечер ко Дню защитника Отечества 383
  8. ​Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества 380
  9. ​Подвиг и мужество защитников Отечества – пример настоящего патриотизма и гордости за свою страну 376
  10. Мы благодарим наших дедов, отцов, современников за ратный труд на благо Родины 366
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4325
  2. ​Маленькое напоминание 3026
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 1928
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1772
  5. ​Биометрия: куда идём? 1736
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1616
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1538
  8. Сургутской технологической школе ищут средства на восстановление культурно-спортивного блока. Власти должны доказать, что объект действительно нужен городу 1505
  9. ​А если вдруг 1482
  10. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1476
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7727
  2. ​Когда иначе нельзя 6545
  3. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5495
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4680
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4325
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4316
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4225
  8. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 4079
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3810
  10. ​Что такое хорошо 3711

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика