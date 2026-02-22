Ветераны, участники СВО и молодежь встретились в школах Тюменской области

В городах и округах Тюменской области накануне 23 февраля состоялись патриотические мероприятия, объединившие ветеранов, военнослужащих и молодежь. Уроки мужества, встречи с героями и памятные церемонии прошли в школах и детско-юношеских центрах региона.

– В каждом муниципалитете прошли патриотические мероприятия накануне праздника. Они объединили ветеранов, семьи и молодежь. Жители поздравили героев и вспомнили тех, кого с нами нет. Именно в этой связи поколений заключается главная ценность Дня защитника Отечества, – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

В Тюмени в детско-юношеском центре «Град» открыли выставку героев. В память о подвиге воспитанников центра, отдавших жизнь за Родину в ходе специальной военной операции, молодые ребята возложили цветы к мемориалу. К событию присоединились глава города Максим Афанасьев и Герой России Рустам Сайфуллин.

В Тюменском округе слушатели специализированной группы добровольной подготовки «Барс» встретились с ветеранами. Встреча прошла в Чикчинской школе имени Хабибуллы Якина – полного кавалера ордена Славы, награжденного двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

В Ялуторовском округе в Асланинской школе состоялся урок мужества «Равнение на подвиг». Гостями стали ветераны-пограничники. Они поделились со школьниками воспоминаниями о службе, рассказали об особенностях охраны государственной границы.