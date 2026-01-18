В МВД рассказали о росте мошенничества в сервисах совместных поездок

В начале года мошенники активизировали схемы обмана, связанные с совместными поездками. Об этом предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

«В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов. После отклика жертвы диалог переводят в мессенджер Telegram, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку», – говорится в публикации.

Как ранее отметили в МВД, мошенники публикуют привлекательные предложения, чаще всего представляясь водителем-девушкой.