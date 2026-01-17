16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,8332   EUR  90,5366  

Новости

Больше новостей
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?

В зале супермаркета 17.7%

На кассе супермаркета 0%

В шоппинг-центрах 12.7%

В онлайн-магазинах 27.8%

Не делаю импульсивных покупок 41.8%

Всего голосов: 79

Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?

Да, и потом мучаюсь 21.7%

Да, и получаю удовольствие 33.3%

Нет 45%

Всего голосов: 60

Комментировать
0
Больше опросов

Дефицит российского бюжета в 2025 году превысит 5 трлн рублей — Минфин

Министр финансов России оценил дефицит федерального бюджета

Дефицит российского бюжета в 2025 году превысит 5 трлн рублей — Минфин
Фото pixabay.com

Федеральный бюджет России по итогам 2025 года исполнен с дефицитом в 2,6% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По предварительным данным Минфина, за январь-ноябрь дефицит составил 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП. При этом параметры дефицита в течение года неоднократно пересматривались. Изначально законом о бюджете на 2025 год была заложена «дыра» в 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП). Весной показатель увеличили до 3,792 трлн рублей (1,7% ВВП), а осенью — до 5,737 трлн рублей, что соответствует 2,6% ВВП.

Силуанов также сообщил, что федеральный бюджет по итогам года получил около 750 млрд рублей поступлений от НДФЛ. Еще примерно 200 млрд рублей дополнительных доходов обеспечило налогообложение процентных выплат по банковским депозитам.

Кроме того, правительство ожидает, что федеральный бюджет будет оставаться дефицитным до 2042 года, следует из прогноза, составленного по базовому и консервативному сценариям. В обоих вариантах расходы на всем горизонте прогноза превышают доходы. В базовом варианте дефицит к 2042 году оценивается в 21,6 трлн рублей (2,9% прогнозируемого ВВП), в консервативном — в 54,7 трлн рублей (8,4% ВВП).


нравится (0) не нравится (0)
17 января в 18:36, просмотров: 345, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Очередное смертельное ДТП произошло под Сургутом 564
  2. Росавиация расширила список субсидируемых перелетов. В Югре больше всех повезло Ханты-Мансийску 478
  3. Новые правила семейной ипотеки станут препятствием для рождения вторых и третьих детей — депутат ГД 472
  4. Аварии, пожары, сбои и нелепые воришки — как прошли новогодние выходные с точки зрения экстренных служб 466
  5. Югра за год рванула в топ-5 России по условиям для занятий спортом 383
  6. Елена Майер призвала спортсменов Югры ударно готовиться к возвращению на мировую арену 376
  7. В Югре количество выданных разрешений на временное проживание для мигрантов сократилось в 2,5 раза 369
  8. Низкие температуры повлияют на сбор мусора с контейнерных площадок в Югре 356
  9. В Сургут придут пост-крещенские морозы — почти всю рабочую неделю будет минус 30 355
  10. Дефицит российского бюжета в 2025 году превысит 5 трлн рублей — Минфин 345
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3796
  2. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 3290
  3. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 2419
  4. Актировка: 1-11 класс второй смены 2233
  5. ​Сургутскому району исполнилось 102 года 1932
  6. ​Годовалого ребенка окунули в прорубь в Сургуте. Медики предупредили о рисках и напомнили о правилах безопасного закаливания 1878
  7. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 1872
  8. ​Почему после новогодних праздников так тяжело возвращаться к работе? 1743
  9. ​Более двух тысяч детей наблюдались в Центре охраны материнства и детства Сургута в 2025 году 1741
  10. Умер сургутский ветеран Великой Отечественной войны Иван Шабалин 1666
  1. ​Без души, но в чартах 10285
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8506
  3. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6508
  4. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5668
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5624
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5609
  7. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5318
  8. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5291
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 4996
  10. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 4860

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика