СИА-ПРЕСС 2025. Слово года. Зумер

Поколенческий термин стал самым популярным словом года

СИА-ПРЕСС 2025. Слово года. Зумер
Фото: freepik.com

«Не хочет работать», «быстро выгорает», «не держится за место» ‒ в последние годы эти характеристики все чаще объясняют одним словом: «зумер». Шутки и обобщения сделали его привычным и узнаваемым, а в 2025 году и самым популярным: по версии портала «Грамота.ру» «зумер» стал словом года, набрав 42 голоса.

Зумерами называют представителей поколения Z ‒ людей, родившихся примерно с конца 1990-х по 2010-е годы. Это первое поколение, которое выросло с интернетом, мобильной связью и социальными сетями и воспринимает цифровую среду как естественную часть повседневной жизни. Сегодня слово «зумер» используют как простой ярлык, чтобы описать человека ‒ его возраст, привычки и взгляды на жизнь. В этом смысле оно стоит в одном ряду с такими популярными словами, как «скуф», «нормис» и «токсик».

На втором месте оказалось слово «выгорание» ‒ за него отдали 38 голосов. Так обычно называют состояние, когда из-за постоянного стресса у человека просто не остается ни физических, ни эмоциональных сил. Третью строчку занял «ред-флаг» с 37 голосами ‒ этим словом обозначают тревожные сигналы в поведении человека или общении, которые могут говорить о возможных проблемах.

Кстати, слово «зумер» пришло в русский язык из английского и легко прижилось по тому же принципу, что и слова «лидер» или «спикер». Оно образовано от буквы Z, которой обозначают поколение Z, по аналогии со словом boomer ‒ так называют представителей послевоенного поколения бэби-бумеров. Эта логика продолжает привычную цепочку поколений: X, Y (миллениалы) и Z.


07 января в 14:27, просмотров: 1022, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
07 января в 15:33
Поколение зумеров это есть не только новое поколение, но это и новое явление в нашем обществе. К примеру они отрицают многие наши традиции, как наш традиционный обряд бракосочетания. Они считают, что день свадьбы это их день. Это праздник для двоих, а не для кучи родственников, друзей и знакомых. Поэтому после ЗАГС, например, они «наплевали на всех с высокой колокольни» и отправляются вдвоём на съемки своей свадебной фото- и видеосессии или спешат улететь на какой-то райский остров для двоих. Словом эгоизм зумеров зашкаливает. Зумеры это есть угроза не только нашей экономике, но это и главные посягатели на наши традиционным ценности. С этим что-то надо делать.

