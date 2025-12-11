Тюменским работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за создание рабочих мест для инвалидов

Работодатели в Тюменской области могут получить до 200 тысяч рублей компенсации за создание специального рабочего места для людей с инвалидностью I и II групп, а также для ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».

Главная особенность программы – возмещение затрат бизнесу на оснащение специализированных рабочих мест. Это позволяет предпринимателям привлекать соискателей с инвалидностью, повышая при этом производительность труда.

«Один из примеров реализации программы в Тюменской области – Омутинский округ, где местный предприниматель уже получила субсидию за закупку специализированного оборудования», – сообщили в информационном центре правительства региона.

Предпринимательница Ирина Ключинских создала новое рабочее место в своей пекарне для Людмилы Авдюковой, имеющей II группу инвалидности. Женщина теперь работает пекарем на оборудованном с учётом её потребностей рабочем месте.

Заявления от работодателей на участие в программе принимаются в отделениях Кадрового центра «Работа России» по всей Тюменской области. Контактные данные отделений размещены на интерактивном портале органов службы занятости населения региона.

Программа по созданию специализированных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья является частью системной работы по повышению уровня занятости инвалидов и их социальной интеграции в Тюменской области.