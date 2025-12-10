Для гостей из КНР впервые представили специальный маршрут «Тепло Сибири»

Делегация китайских туроператоров и представители телеканала «RUSSIA TODAY CHINA» завершили четырёхдневное знакомство с Тюменской областью. В рамках визита регион впервые представил специализированный туристический маршрут «Тепло Сибири», разработанный для гостей из Китая.

Поездка прошла в рамках презентации межрегионального маршрута «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири», организованного правительством Тюменской области совместно с Комитетом по туризму Москвы.

«Маршрут, который мы подготовили, учитывает современные запросы, предпочтения китайских туристов в путешествиях по России», – сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Китайские гости посетили Тюмень, Ялуторовск и Тобольск. Участница тура Су Ялин из Пекина поделилась впечатлениями: «Раньше у меня не было никаких знаний о Сибири, Тюменской области, я думала, это очень холодный регион, пустошь. Но когда я приехала сюда, ощутила местное тепло и культурный колорит».

Особый интерес у делегации вызвали объекты, позволяющие погрузиться в традиционный уклад России: мастер-классы, термальные источники и местная кухня.

«Такие интерактивные составляющие позволяют двум культурам тонко чувствовать друг друга», – добавила Мария Трофимова.

Работа по развитию въездного туризма будет продолжена на федеральном уровне. Уже 12 декабря Тюменская область представит свои туристические продукты, ориентированные на Китай, Индию и страны Персидского залива, в рамках всероссийской программы «Открой твою Россию».