В 2026 году в России могут вырасти цены на товары для дома

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые могут привести к росту цен на мебель, декор и другие товары для дома. По оценкам производителей и дизайнеров, средний рост цен составит 7-12%, а импортные товары, включая фурнитуру, светильники и европейские диваны, могут прибавить до 15-18%, сообщили представители отрасли изданию «Рамблер».

«Компании, которые имели не более 60 млн рублей дохода в год, в том числе множество небольших мебельных мастерских, пользовались «упрощенкой» и не платили НДС. Теперь порог дохода предприятия опустили до 10 млн рублей, и небольшие производства будут закладывать НДС в цену товаров. В такой ситуации удерживать цены от резкого скачка смогут только крупные магазины мебели, декора и других товаров для дома», – считает дизайнер и основатель бренда мягкой мебели FurFur Татьяна Безверхая.

Кроме того, на цену повлияют:

новый порядок расчета НДС,

рост страховых взносов для малого бизнеса,

подорожание импортного сырья и комплектующих.

Более сдержанный прогноз дает директор по развитию ассортимента компании «Кухонный Двор» Карина Гудова – она ожидает рост цен на 7-10% в течение всего 2026 года, с постепенным увеличением к декабрю.

Так, изменения налоговой системы в первую очередь ударят по небольшим производствам и импортерам, а конечный рост цен почувствуют покупатели, подытожили эксперты.