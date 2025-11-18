Глава ГУ строительства Тюменской области обсудил в Москве развитие пассажирских перевозок

В Москве начал работу XIX Международный форум и выставка «Транспорт России», являющиеся центральным событием «Транспортной недели-2025», организованной Министерством транспорта Российской Федерации. В работе форума, включающего более 40 мероприятий, принимают участие свыше 4,5 тысячи представителей отрасли, в том числе делегация Тюменской области, которую представляет Главное управление строительства региона.

Начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев, находящийся в составе делегации, сообщил о ключевых темах, обсуждавшихся в первый день форума.

– Сегодня посетили пленарную дискуссию «Дофаминовый транспорт. Всё для пассажира». Говорили о реализации национального проекта «Эффективная транспортная система», обсуждали развитие пассажирских перевозок, повышение качества обслуживания. Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что для пассажира сервис должен начинаться с момента покупки билета. Разделяю это мнение, стараемся к этому идти, – рассказал Киселев.

В рамках форума запланирован ряд стратегических обсуждений. 19 ноября состоится пленарная дискуссия «Комфортный. Безопасный. Лучший. Транспорт в интересах семьи», где будут рассмотрены вопросы преемственности профессий в отрасли и привлечения молодых специалистов. Завершится форум 20 ноября пленарной дискуссией «Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов», посвящённой ключевым аспектам финансирования инфраструктурных проектов и развитию механизмов государственно-частного партнёрства.

Участие региональной делегации направлено на изучение федеральных практик, связанных с модернизацией транспортной системы и повышением качества услуг для населения.