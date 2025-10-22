Работники культуры смогут взять ипотеку под льготный процент на Дальнем Востоке и в Арктике

Банки начали принимать заявки на дальневосточную и арктическую ипотеку от земских работников культуры. Первыми стали жители Мурманской и Сахалинской областей. В других регионах Дальнего Востока, Арктики, в Белоярском и Берёзовском районах ХМАО – Югры льготная ипотека станет доступна по мере формирования региональных реестров.

Воспользоваться льготными условиями при покупке жилья могут работники культуры, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки или малые города с населением до 50 тысяч человек. Для этого необходимо участие в госпрограмме «Земский работник культуры».

«Программа позволит точечно решать кадровые вопросы в сфере культуры. Для специалистов, готовых переехать в малые населенные пункты, такая мера может стать решающим аргументом», – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.