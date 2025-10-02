В России введут электронные паспорта с данными о состоянии жилых домов

Минстрой России готовит масштабную реформу системы государственного учета жилищного фонда. На портале regulation.gov.ru опубликован проект постановления правительства, который вынесен на общественное обсуждение. Главным нововведением станет введение электронного паспорта жилого дома.

Документ будет содержать все ключевые сведения о здании: от года постройки и материалов стен до состояния крыши, лифтов и инженерных коммуникаций. Таким образом планируется создать единую цифровую базу данных, которая заменит устаревшие формы учета, действующие с 1990-х годов.

Информацию в электронный паспорт будут заносить застройщики при вводе дома в эксплуатацию, а затем её обязаны будут регулярно обновлять управляющие компании на протяжении всего жизненного цикла здания — вплоть до момента его сноса.

По замыслу разработчиков, реформа обеспечит:

— прозрачность: все данные будут доступны в системе ГИС ЖКХ, а застройщикам, управляющим компаниям и собственникам жилья установят новые правила и сроки внесения информации;

— достоверность: актуальность и точность сведений будет проверять Фонд развития территорий;

— эффективное планирование: единая база позволит прогнозировать объем и стоимость капитального ремонта, а также потребность в ресурсах, переходя от реагирования на проблемы к их прогнозированию.

Особо отмечается, что в проекте предусмотрена возможность учета региональной специфики — каждый субъект сможет установить свои особенности госучета.

Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2026 года. Общественное обсуждение документа продлится до 14 октября 2025 года.