В мессенджере «Телеграм» появился фейковый бот Госуслуг

Мошенники начали использовать новую схему обмана, создавая поддельные чаты и боты в мессенджере Telegram, имитирующие общение от имени департамента социального развития Тюменской области и других государственных организаций.

Бдительные граждане обратили внимание на то, что злоумышленники создают ботов с именами действующих представителей власти и пытаются вовлечь пользователей в общение. Под предлогом «сохранения стажа» мошенники призывают «оцифровать данные через официальный бот Госуслуг», используя для этого фишинговые ссылки.

Схема предполагает, что в чате находится только один реальный человек – жертва, которую пытаются обмануть.

– Подобные мошеннические чаты создаются не только от имени органов власти, но и от имени крупных государственных организаций, – предупредили тюменцев.

Жителей региона призывают к бдительности и напоминают, что переход по подозрительным ссылкам может открыть мошенникам доступ к вашему аккаунту и личным данным, а также привести к потере средств.

Важно помнить: органы государственной власти никогда не запрашивают личные данные или коды у граждан через социальные сети или мессенджеры.

Напомним, что в Тюменской области запущен проект «Стопмошенники72.рф», направленный на защиту жителей региона от кибермошенничества. Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли более 1,6 миллиарда рублей из-за действий преступников.