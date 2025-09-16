О горячих источниках Тюмени рассказали в Китае

Тюмень и Тобольск привлекли внимание посетителей выставки China International Tourism Industry Expo (CITIE) 2025 – одной из крупнейших площадок мировой индустрии туризма. Тюменская область представила потенциал своего гостеприимства на национальном стенде Discover Russia, войдя в состав российской делегации, объединившей 14 субъектов РФ.

– У посетителей стенда неподдельный интерес вызвал наш культурный и природный потенциал. В первую очередь внимание привлекли первые русские города Сибири – Тюмень и Тобольск, а также горячие минеральные источники, живописные природные просторы, знакомство с тайгой, зимние активности и яркие фестивали, где можно почувствовать размах русской души и настоящий сибирский характер, – рассказала руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

В рамках выставки российская делегация провела ряд встреч и переговоров, направленных на развитие сотрудничества, укрепление двусторонних связей и продвижение туристических продуктов России на китайском рынке. Тюменская область, в свою очередь, активно презентовала ключевые туристические направления региона и провела переговоры с туроператорами из Китая, Ирана и других стран.

Одним из наиболее интересных предложений для гостей выставки стали маршруты, позволяющие познакомиться с Сибирью и ее культурным наследием. Совместно с Комитетом по туризму города Москвы был представлен тур «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири», включающий посещение Москвы и Тюменской области.